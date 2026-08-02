Москва2 авг Вести.Представителей гособвинения не устроил приговор в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек), они будут добиваться его ужесточения, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Чекалина получила 5 лет условно, штраф и запрет администрировать сайты.

Гособвинение осталось недовольно приговором для Чекалиной и в апелляционном представлении будет настаивать на ужесточении наказания сказал собеседник агентства

По его словам, прокуратура будет добиваться в Мосгорсуде для Лерчек 6-летнего условного срока, запрета продвигать бренд в интернете с 3 лет до 5 лет.