Москва2 авгВести.Представителей гособвинения не устроил приговор в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек), они будут добиваться его ужесточения, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Чекалина получила 5 лет условно, штраф и запрет администрировать сайты.
Гособвинение осталось недовольно приговором для Чекалиной и в апелляционном представлении будет настаивать на ужесточении наказаниясказал собеседник агентства
По его словам, прокуратура будет добиваться в Мосгорсуде для Лерчек 6-летнего условного срока, запрета продвигать бренд в интернете с 3 лет до 5 лет.