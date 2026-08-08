Rolls-Royce и 45 млн рублей блогера Лерчек остаются под арестом по решению суда

Суд оставил под арестом Rolls-Royce и 45 млн рублей блогера Лерчек Rolls-Royce и 45 млн рублей блогера Лерчек остаются под арестом по решению суда

Москва8 авг Вести.Гагаринский суд Москвы продлил обеспечительные меры в отношении имущества Валерии Чекалиной (известной как Лерчек), осужденной условно, оштрафованной и получившей запрет на администрирование сайтов.

Как сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, арест наложен до исполнения приговора в части дополнительного наказания.

Под арестом остаются автомобиль Rolls-Royce Cullinan Black Badge стоимостью не менее 42,1 млн рублей и более 45 млн рублей наличными, изъятые у блогера во время обыска. Конкретная сумма денежных средств, попавших под арест, составляет 45 325 000 рублей. Эти средства направят на уплату назначенного судом штрафа.

Ранее суд признал Лерчек виновной и приговорил к условному сроку с рядом дополнительных ограничений. Приговор пока не вступил в силу. В рамках судебного разбирательства накладываются обеспечительные меры на имущество, чтобы гарантировать исполнение решения суда, в том числе в части финансовых взысканий.