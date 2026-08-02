Юрист объяснил, может ли Лерчек списать штраф через банкротство Юрист Хаминский: Лерчек не удастся списать штраф через процедуру банкротства

Москва2 авг Вести.Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) не сможет списать штраф в 765 миллионов рублей с помощью процедуры банкротства. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru.

Юрист указал, что Валерии придется официально устроиться на работу и отдавать в бюджет половину зарплаты во избежание нарушения режима и реального заключения под стражу.

Законодательство РФ не позволяет списать уголовный штраф через процедуру банкротства, что делает невозможным применение самого распространенного варианта избавления от обязательств объяснил он

По словам Хаминского, у Лерчек в распоряжении есть 60 дней на добровольное погашение задолженности. Ввиду отсутствия такого количества свободных денежных средств, вероятно, будет подано ходатайство о рассрочке на максимально возможный срок в пять лет.

Но даже в этом случае ежемесячный платеж в бюджет составит более 12,5 млн рублей, что при запрете на ведение блогерской деятельности выглядит невыполнимой задачей отметил эксперт

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет не влияет на процесс взыскания штрафа и не облегчает долговое бремя, добавил Хаминский. Так, приставы вправе описать и выставить на торги все имущество блогера.

Ранее стало известно, что Валерию приговорили к пяти годам условно, признав ее виновной в незаконных валютных операциях. Также ей назначили штраф в размере более 765 миллионов рублей.