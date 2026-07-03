Москва3 июлВести.Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест криптоблогеру Валерии Федякиной, известной как Битмама, по делу о незаконно банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Под стражей она останется еще три месяца.
Замоскворецкий районный суд города Москвы продлил до 7 октября 2026 года срок содержания под стражей в отношении Федякиной Валерии Сергеевны, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размересказано в сообщении
Криптоблогера Битмаму арестовали осенью 2023 года и отправили СИЗО. Блогера приговорили к семи годам по делу о мошенничестве в июне 2025 года, также суд постановил взыскать с нее 2,2 миллиарда рублей. Федякина вину не признала: по ее версии, она сама стала жертвой аферистов.
В мае этого года она стала фигуранткой нового дела о незаконной банковской деятельности с оборотом порядка 4 миллиардов рублей.