Экс-глава криптобиржи Смеркис получил пять лет за мошенничество В Москве осудили бывшего главу криптобиржи Владимира Смеркиса

Москва12 мая Вести.Столичный суд вынес приговор по делу экс-главы криптобиржи Владимира Смеркиса, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

41-летнего фигуранта признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

К Смеркису, хорошо известному в сфере оборота криптовалюты, обратился криптоблогер за оказанием услуги в виде рекламной компании говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Целью рекламной компании являлось привлечение в социальные сети заказчика новых пользователей.

Смеркис обещал привлечь для клиента около 2 млн новых пользователей и взял за услуги плату более 8,8 млн рублей, переведенных ему на криптокошелек, но не выполнил обязательства и не организовал рекламную компанию для криптоблогера, а деньги потратил на собственные нужды.