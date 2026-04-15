Экс-директору Wikimart Кленину дали пять лет условно за хищение у Финпромбанка

Москва15 апр Вести.Мещанский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора интернет-ретейлера Wikimart Андрея Кленина к пяти годам условно по делу о растрате денег АКБ "Финпромбанк". Об этом сообщает ТАСС.

Кленина признали виновным в присвоении 651 млн рублей из 3 млрд общей суммы ущерба.

Всего в деле три эпизода - о хищении 651 млн, 500 млн и более 1,5 млрд.

Признать Кленина виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. сказано в решении суда

При этом назначенное наказание считать условным.

Вместе с Клениным условный срок получил еще один фигурант Михаил Левитин. Их сообщника Сергея Спиридонова приговорили к семи годам реального заключения.

Дело в отношении еще двоих фигурантов было прекращено за истечением срока давности.

Представители гособвинения и защиты намерены обжаловать приговор.