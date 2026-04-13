Москва13 апр Вести.Недобросовестные блогеры используют торговую активность своих подписчиков для собственного заработка. При этом информация, которую они размещают на своих страницах в социальных сетях, может не соответствовать действительности, заявили в пресс-службе Центрального банка России.

В Банке России при этом подчеркнули, что ЦБ постоянно следит за биржевыми торгами и использует программы, которые позволяют выявлять недобросовестные типологии поведения. Речь идет в том числе об администраторах и участниках Telegram-каналов.