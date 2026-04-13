Москва13 апр Вести.Банк России выявил факты манипулирования рынком на торгах Московской биржи, связанные с деятельностью администраторов ряда Telegram-каналов. Проверка была проведена после информации, поступившей от следственных органов.

По данным регулятора, сделки с ценными бумагами ряда эмитентов осуществлялись через личные счета физических лиц, связанных с компанией PFL Advisors, которая администрировала указанные каналы. Через них распространялась информация, побуждающая инвесторов к покупке или продаже активов.

В Центробанке отметили, что подобные действия носили скоординированный характер и были направлены на искусственное изменение рыночных цен с целью получения прибыли.

По итогам проверки действия участников были квалифицированы как манипулирование рынком в соответствии с действующим законодательством. Им направлены предписания о недопущении подобных нарушений, а операции по их торговым счетам ограничены.

В отношении компании PFL Advisors возбуждено уголовное дело. По данным следствия, организация использовала Telegram-каналы "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи", "Сигналы РЦБ" для публикации информацию о привлекательности ценных бумаг, а затем продавала их по более высокой цене. Таким образом удалось совершить более 55 тысяч незаконных сделок.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали трех фигурантов, причастных к преступлению. Установлено, что они вместе с другими лицами совершали операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний. При обыске у фигурантов изъяли важные для расследования предметы и документы, а также ценности на сумму более трех миллионов рублей.