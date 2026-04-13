Москва13 апр Вести.ФСБ России показала видео задержания подозреваемых в манипулировании фондовым рынком.

Ранее сообщалось, что троих фигурантов задержали по подозрению в незаконных операциях с акциями и депозитарными расписками 19 крупных компаний.

Злоумышленники использовали стратегию Pump & Dump: они скупали ценные бумаги, затем в своих Telegram-каналах убеждали людей в привлекательности этих акций и продавали по искусственно завышенной цене. Всего они совершили 55 тысяч незаконных сделок.

При обыске у задержанных изъяли важные для расследования предметы и документы, а также ценности на сумму более трех миллионов рублей.