Москва27 апр Вести.Басманный районный суд Москвы избрал в отношении Ильи Марченкова и Гавриила Романенко, обвиняемых в манипулировании рынком акций в ходе торгов на Московской бирже, меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, участниками организованной группы извлечен излишний доход в размере свыше 28 млн рублей отмечается в публикации

Следствие считает, что фигуранты вместе с другими лицами совершали операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.

Совершив покупку, злоумышленники публиковали в Telegram-каналах, например, таких как "РынкиДеньгиВласть|РДВ", "Волк с Мосбиржи", "Сигналы РЦБ" информацию о привлекательности этих ценных бумаг, после чего реализовывали их по более высокой цене. Таким образом, им удалось совершить более 55 тысяч незаконных сделок.

О задержании троих фигурантов стало известно 13 апреля. Все они входили в компанию PFL Advisors, в отношении которой было возбуждено уголовное дело. У задержанных провели обыск, в ходе которого изъяли важные для расследования предметы и документы, а также ценности более чем на 3 миллиона рублей.