В Москве задержаны трое участников схемы вывода денег за границу через Qiwi

МВД задержало троих по делу о выводе 30 млрд за границу через Qiwi-кошельки В Москве задержаны трое участников схемы вывода денег за границу через Qiwi

Москва25 июн Вести.В Москве арестованы трое фигурантов дела о выводе за границу более 30 миллиардов рублей через Qiwi. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на данные МВД.

Следствие считает, что через подставные Qiwi-кошельки они помогали выводить деньги и обслуживать теневой бизнес.

По данным "Коммерсанта", задержаны руководители и владельцы группы компаний "Интерком" Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали в Москве руководителей и владельцев группы компаний "Интерком" Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов, хозяина падел-клубов в Москве и Санкт-Петербурге Александра Михальчука говорится в публикации

По версии следствия, они являлись банковскими платежными агентами. В 2022-2023 годах на подставных лиц с использованием похищенных персональных данных было зарегистрировано более 24 тысяч Qiwi-кошельков. Через платежные терминалы злоумышленники вывели за рубеж более 30 миллиардов рублей.

Полиция установила, что кошельки использовались не только для вывода денег, но и для теневого бизнеса - нелегальных казино, букмекерских контор, торговли наркотиками, а также для покупки криптовалюты. Кроме того, через Qiwi финансировалось покушение на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

Уголовное дело возбуждено по статьям о неправомерном обороте средств платежей и валютных операциях с подложными документами. Фигурантам предъявлено обвинение, Мещанский суд Москвы отправил их в СИЗО. Организаторы схемы находятся за границей и недоступны для следствия.

Лицензия у Киви-банка была отозвана в феврале 2024 года, а в декабре 2025 года организация была ликвидирована.