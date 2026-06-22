ФСБ задержала 50 человек за организацию мошеннических кол-центров в Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали 30 граждан РФ и 20 иностранцев за мошенничество ФСБ задержала 50 человек за организацию мошеннических кол-центров в Петербурге

Москва22 июн Вести.Сотрудники ФСБ задержали 30 россиян и 20 иностранцев, которые подозреваются в организации двух мошеннических кол-центров в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по городу и Ленинградской области.

По имеющимся данным, подозреваемые похищали у россиян криптовалюту и другие электронные денежные средства путем "телефонного мошенничества".

Пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группы, состоящей из числа российских граждан (30 человек), а также иностранцев (20 человек), осуществлявшей мошеннические действия на территории РФ цитирует сообщение пресс-службы ТАСС

Отмечается, что в двух офисах кол-центра и по местам проживания организаторов провели обыски. Обнаруженные средства связи, деньги, включая криптовалюту, и техническое оборудование изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).