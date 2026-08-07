Задержанные в незаконном криптообменнике в Москве представились работниками ФСБ Сотрудники незаконного криптообменника в Москве думали, что работают на ФСБ

Москва7 авг Вести.Сотрудники раскрытого в бизнес-центре "Москва-Сити" незаконного криптообменника заставляли россиян работать на себя под видом сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга. Об этом рассказал один из задержанных, кадры показаний которого предоставил ЦОС ФСБ.

При задержании многие из них представились внештатными сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Со мной связались ФСБ и Росфинмониторинг, после чего мне было сказано, что чтобы аннулировать доверенность, которую на меня завели мошенники, мне нужно вывести все свои денежные средства, и тогда доверенность будет аннулирована. Впоследствии мне было сказано, что я должен буду отработать внештатным сотрудником Росинкаса признался задержанный

По итогам беседы с сотрудником ФСБ он понял, что на самом деле имел дело с украинскими мошенниками.

Ранее сообщалось, что ФСБ России совместно с МВД пресекла деятельность девяти координируемых из-за рубежа каналов вывода денежных средств с использованием криптовалюты. Задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты. По данным следствия, через эти обменники украинские колл-центры легализовывали деньги, похищенные у россиян путем мошеннических действий.