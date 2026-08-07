Незаконный криптообменник в "Москва-Сити" проводил операции до $2 млн в день

Оборот незаконного криптообменника в "Москва-Сити" составлял до $2 млн в день Незаконный криптообменник в "Москва-Сити" проводил операции до $2 млн в день

Москва7 авг Вести.Незаконный криптообменник, действовавший в бизнес-центре "Москва-Сити", ежедневно проводил операции на 1-2 миллиона долларов, рассказал один из задержанных сотрудников на видео допроса, выложенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В пятницу ФСБ сообщала, что в Москве задержаны более 20 работников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты за содействие Киеву. По версии следствия, через обменники в "Москва-Сити" украинские колл-центры легализовывали деньги, похищенные у россиян в результате дистанционного мошенничества.

На видео одному из задержанных задают вопрос, каким был денежный оборот криптообменника в день.

От 1 до 2 миллионов долларов ответил задержанный



Он уточнил, что в его функции входили встреча и обслуживание клиентов – людей, которых обманули мошенники, пересчет денег и подписание договора.

По словам задержанного, в среднем через обменник проходило около 30 человек в день, одни и те же люди приходили через день, могли прийти раз в два дня, могли каждый день.