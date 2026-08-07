Москва7 авг Вести.Один из задержанных в "Москва-сити" в пункте обмена криптовалюты заявил, что мошенники, по указанию которых он действовал, "назначили" его сотрудником РОСИНКАСА. Об этом следует из видео допроса, которое предоставил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Ранее 7 августа в ФСБ сообщили, что в "Москва-сити" задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали похищенные у россиян деньги. По сообщению ведомства, пресечена работа девяти каналов вывода средств. Потерпевшие постоянно находились на связи с колл-центром, выполняли инструкции и не осознавали характер своих действий.

Один из задержанных заявил на видео, что действовал по указанию мошенников, которые представлялись сотрудниками российских ведомств.

Со мной связались "ФСБ" и "Росфинмониторинг", после чего мне было сказано, что чтобы аннулировать доверенность, которую на меня завели мошенники, мне нужно вывести все свои денежные средства, чтобы переоформить лицевой счет. Впоследствии мне было сказано, что я должен буду еще отработать внештатным сотрудником РОСИНКАСа. Вину свою признаю, поскольку последние три дня действовал согласно инструкциям, которые мне диктовали "Росфинмониторинг" и мой "следователь из ФСБ". Теперь понимаю, [что это были] мошенники. Теперь тоже понимаю, [из какой страны] - с Украины сказал он

По сообщению ФСБ, для работы в криптообменниках из российских регионов были дистанционно привлечены не имеющие достаточной финансовой грамотности молодые люди, стремящиеся к легкому заработку. В этих обменниках гражданам, в том числе пожилым людям, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов, добавили в ФСБ.