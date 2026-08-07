ФСБ: в Москве задержаны более 20 работников криптообменников за содействие Киеву ФСБ задержала в Москве 20 обменщиков криптовалюты за помощь киевскому режиму

Москва7 авг Вести.ФСБ России совместно с МВД пресекла деятельность девяти координируемых из-за рубежа каналов вывода денежных средств с использованием криптовалюты. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, в бизнес-центре "Москва-Сити" задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты. По версии следствия, через эти обменные пункты украинские колл-центры легализовывали деньги, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества.

В Москве в бизнес-центре "Москва-Сити" задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества говорится в сообщении

Как утверждают в ФСБ, потерпевшие, включая пенсионеров, под воздействием мошенников приобретали криптовалюту, которая затем переводилась на счета предполагаемых украинских организаторов. Для работы в криптообменниках дистанционно привлекались молодые люди из российских регионов, не обладавшие достаточной финансовой грамотностью.

Кроме того, задержаны предполагаемые пособники украинских колл-центров в возрасте от 18 до 25 лет. По версии следствия, они выполняли функции курьеров, получая деньги у потерпевших и передавая их в криптообменники для последующего перевода.

Следственные подразделения МВД России возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Сотрудникам криптообменников и курьерам вменяется соучастие в преступлении. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.