Москва6 авг Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что любые действия в отношении здания посольства России в Варшаве, включая его принудительный перенос, будут означать разрыв дипломатических отношений между двумя странами. Об этом он сказал в эфире Польского радио.

Заявление прозвучало после того, как сейм Польши принял резолюцию с призывом перенести российское посольство с улицы Бельведерской в другое место. Инициатором документа выступил лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, который ранее объяснял предложение близостью дипломатической миссии к правительственным учреждениям Польши.

По словам Сикорского, если сторонники инициативы действительно выступают за перенос посольства, то должны открыто признать, что это будет означать разрыв дипломатических отношений с Россией. Он также отметил, что ни одна страна – член Евросоюза или НАТО – пока не пошла на такой шаг.

Глава польского МИД подчеркнул, что резолюция сейма не может отменить положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и, по его мнению, противоречит международному праву. Он также напомнил, что партия "Право и справедливость", находясь у власти в течение восьми лет, не предпринимала попыток перенести российское посольство.