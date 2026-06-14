В МИД РФ пообещали ответить на посягательство на дипнедвижимость в Польше Климов: РФ ответит болезненно, если Польша посягнет на ее дипнедвижимость

Москва14 июн Вести.Москва болезненно ответит на любые попытки Варшавы завладеть российской дипломатической недвижимостью в Польше, в том числе зданием закрытого генконсульства РФ в Гданьске, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в конце декабря 2025 года по решению польских властей. Как ранее объяснил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш, само здание является российской государственной собственностью, полученной в бессрочное и безвозмездное пользование. Однако заместитель мэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявила, что России будет предложено передать здание польской стороне, а в случае отказа городские власти намерены подать иск.

Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, в том числе и на здание генерального консульства Российской Федерации в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры сказал Климов в разговоре с РИА Новости

Как считают на Смоленской площади, официальная Варшава осознает такой сценарий, а угрозы гданьских чиновников скорее рассчитаны на политическую сцену города. Российский дипломат напомнил, что история консульского присутствия РФ в Гданьске восходит еще ко временам Петра I. Климов отметил, что РФ владела недвижимостью в этом городе задолго до того, как он по итогам Второй мировой войны "стал благодаря решениям советского руководства частью возрожденного при помощи СССР польского государства".

Ранее сообщалось, что в закрытом здании генконсульства был представитель РФ, который следил за сохранностью недвижимости. Польские власти в апреле решили отключить электричество и отопление по адресу российской собственности – якобы из-за долгов. Гданьские чиновники пробовали самовольно захватить здание консульства, но их не пустили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сразу после закрытия генконсульства в Гданьске заявила, что Варшава должна максимально просчитать последствия своего желания прибрать к рукам принадлежащий России объект.