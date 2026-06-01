МИД России отреагировал на решение Румынии закрыть генконсульство РФ в Констанце

Москва1 июн Вести.Москва ответит на решение Румынии объявить персоной нон грата генерального консула России в Констанце и закрыть российское генконсульство. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат назвала действия румынских властей недружественным шагом.

Недружественные действия румынских властей, безусловно, не останутся без ответа сказала Захарова

Слова Марии Захаровой приводятся на официальном сайте МИД России.

Румыния объявила о решении закрыть генконсульство России в Констанце из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), упавшим на жилой дом в городе Галац на границе с Одесской областью.

Президент России Владимир Путин заявил, что никто не может сказать, какого происхождения тот или иной БПЛА, пока не будет проведена его экспертиза.