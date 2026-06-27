Медведев предложил подать иск об изъятии в пользу РФ дворца Бельведер в Варшаве

Медведев предложил изъять в пользу России резиденцию президента Польши Медведев предложил подать иск об изъятии в пользу РФ дворца Бельведер в Варшаве

Москва27 июн Вести.Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил подумать о предъявлении Россией иска об изъятии дворца Бельведер в Варшаве, который был возведен на деньги российской имперской казны, а сегодня являющегося резиденцией президента Польши.

Медведев предложил изъять Бельведер не просто так - ранее стало известно, что польские власти через суд хотят конфисковать здание бывшего генконсульства России в Гданьске.

Видимо, для баланса с лишением госнаград бандеровских прихвостней поляки задумали через суд отнять у России здание бывшего консульства в Гданьске. Про дипломатические иммунитеты имущества говорить с польскими оглоедами бессмысленно написал Медведев в мессенджере "Мак

Как отметил зампред Совбеза, Бельведер, который сегодня является президентской резиденцией в Варшаве, построен на деньги, выделенные из казны Российской империи.

Да-да! Это русские деньги! Посему стоило бы подумать о предъявлении нашей страной иска об изъятии дворца из чужого незаконного владения (rei vindicatio) у новоявленной Rzeczpospolita добавил Медведев

Генконсульство РФ в Гданьске закрыто в декабре прошлого по решению Варшавы. Тогда временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш объяснял, что здание является российской государственной собственностью и было получено в бессрочное и безвозмездное пользование. Заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявляла, что России предложат передать объект польской стороне, а в случае отказа власти намерены обратиться в суд.