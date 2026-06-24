Медведев рассказал о мерах, подготовленных на случай изъятия активов России Медведев: Россия подготовила меры по ответному изъятию иностранных активов

Москва24 июн Вести.Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россией подготовлены меры на случай изъятия ее активов в других странах. Такое заявление он сделал на Петербургском международном юридическом форуме.

На случай возможного изъятия за рубежом наших суверенных активов, а это происходит, заготовлены меры по ответному изъятию иностранных активов в России сообщил Медведев

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что любые операции с замороженными за рубежом российскими активами без согласия властей России являются грабежом. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал ИС "Вести", что Россия в качестве ответной реакции задействует все возможные правовые механизмы в случае изъятия ее активов.