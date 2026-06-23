Москва23 июн Вести.Любые операции с замороженными за рубежом российскими активами без согласия властей РФ являются грабежом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на полях международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Любое использование российских активов на цели, не согласованные с Российской Федерацией, - это прямой грабеж и радикальный пересмотр самих основ, на которых функционировала международная финансовая система сказал Рябков

Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года заявил, что считает ситуацию с замороженных российских активов одним из главных рычагов давления на РФ. Власти России, в свою очередь, неоднократно отмечали, что возможная конфискация Западом активов России не останется без ответа и приведет к серьезным последствиям.