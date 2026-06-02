Эксперт Михайлов: Франции пора напомнить про решительный ответ на пиратство

Москва2 июн Вести.Франции необходимо напомнить, что пиратство повлечет за собой решительный военный ответ. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

В беседе с "Комсомольской правдой" он пояснил, что пресс-секретарь президента РФ накануне четко обозначил, что задержание в нейтральных водах Атлантики нефтяного танкера Tagor, шедшего под флагом Мадагаскара, является пиратством.

Если заглянем в постулат международного морского права, то в случаях пиратства морские державы имеют юридическое право применять любые виды вооружения для захвата, ареста и суда над пиратами на своей территории сказал эксперт

Он отметил, что капитан судна юридически имеет полное право применять любые средства для обеспечения безопасности судна.

Пора уже французам, которые третий танкер захватывают с начала года, напомнить о том, что пиратство предполагает и возможный вооруженный ответ предложил Михайлов

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство в Париже прилагает максимум усилий для обеспечения защиты прав и безопасности россиян, входящих в состав команды задержанного французскими военными танкера Tagor. По ее словам, инцидент может оказать негативное влияние на мировую торговлю и судоходство.