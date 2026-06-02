Москва2 июнВести.Франции необходимо напомнить, что пиратство повлечет за собой решительный военный ответ. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
В беседе с "Комсомольской правдой" он пояснил, что пресс-секретарь президента РФ накануне четко обозначил, что задержание в нейтральных водах Атлантики нефтяного танкера Tagor, шедшего под флагом Мадагаскара, является пиратством.
Если заглянем в постулат международного морского права, то в случаях пиратства морские державы имеют юридическое право применять любые виды вооружения для захвата, ареста и суда над пиратами на своей территориисказал эксперт
Он отметил, что капитан судна юридически имеет полное право применять любые средства для обеспечения безопасности судна.
Пора уже французам, которые третий танкер захватывают с начала года, напомнить о том, что пиратство предполагает и возможный вооруженный ответпредложил Михайлов
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство в Париже прилагает максимум усилий для обеспечения защиты прав и безопасности россиян, входящих в состав команды задержанного французскими военными танкера Tagor. По ее словам, инцидент может оказать негативное влияние на мировую торговлю и судоходство.