СМИ узнали, что власти Франции могут сделать с задержанным танкером Tagor BFMTV: власти Франции могут конфисковать задержанный танкер Tagor

Москва3 июн Вести.Власти Франции могут конфисковать танкер Tagor, задержанный в Атлантическом океане. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

По информации журналистов, капитану судна грозит год лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро.

А также - конфискация судна говорится в публикации

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что военно-морские силы Франции при поддержке Великобритании и других партнеров в Атлантическом океане задержали следовавший из России танкер.

Позже посольство России в Париже получило от французских властей уведомление о взятии под стражу капитана, имеющего российское гражданство.

Как отмечал военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный, захват Францией и Британией танкера Tagor является пиратством чистой воды.