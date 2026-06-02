Франция доставила задержанный танкер Tagor к берегам Бретани Перехваченный французскими ВМС танкер Tagor доставлен в порт Дуарнене

Москва2 июн Вести.Нефтяной танкер Tagor, ранее задержанный Военно-морскими силами Франции во время рейса из России, прибыл в порт города Дуарнене, что в регионе Бретань. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

По информации французских СМИ, судно сопровождали военные корабли Франции. После прибытия танкер был поставлен на якорную стоянку, а к разбирательству приступили судебные органы страны.

Французские ВМС при поддержке Великобритании и других партнеров задержали танкер Tagor в воскресенье, 31 мая. По предварительной информации, капитан судна имеет российское гражданство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва считает незаконными действия военных Франции.