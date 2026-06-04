Российского капитана танкера Tagor отпустили из-под стражи во Франции AFP: россиянина, командовавшего танкером Tagor, освободили во Франции

Москва4 июн Вести.Французские власти освободили из-под стражи российского гражданина – капитана танкера Tagor. Об этом со ссылкой на прокуратуру французского города Брест сообщило агентство "Франс Пресс".

Прокурор Стефан Келленберже пояснил, что решение принято в рамках начавшейся крупной и сложной проверки.

[Это было сделано] для продолжения масштабного и сложного судебного расследования, необходимого в рамках текущего следствия приводит его слова агентство

При этом, как отметил прокурор, само судно остается в заливе Дуарнене в департаменте Финистер на основании административного постановления.

Ранее посольство России во Франции потребовало от МИД страны предоставить консульский доступ к задержанному россиянину и как можно скорее его освободить. Дипломаты назвали обвинения в адрес капитана судна надуманными.

1 июня ВМС Франции при поддержке Великобритании и других партнеров перехватили в Атлантике танкер Tagor, следовавший из России. Москва назвала это задержание незаконным и граничащим с пиратством.