Москва2 июл Вести.Задержанный Военно-морскими силами Франции в Атлантическом океане танкер Tagor покинул залив Дуарнене, где стоял на якоре. Это следует из данных мониторинговых ресурсов.

Cейчас танкер движется в юго-западном направлении от французского побережья со скоростью 10 узлов или 18,5 километра в час.

Ранее агентство France-Presse сообщило, что владельца Tagor оштрафовали на 1 миллион евро из-за отсутствия флага и отказа подчиниться требованиям властей.

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские ВМС при поддержке Великобритании и других партнеров задержали следовавший из России танкер Tagor.