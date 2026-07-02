Москва2 июлВести.Владельца нефтяного танкера Tagor, задержанного ВМС Франции в Атлантике, оштрафовали на 1 млн евро из-за отсутствия флага и отказа подчиниться требованиям властей. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на прокуратуру Бреста, что на западе Франции.
С судна будет снят административный арест, оно сможет покинуть территориальные воды Францииотметили в прокуратуре
Как сообщалось, 1 июня ВМС Франции при поддержке Великобритании и других партнеров в Атлантическом океане задержали следовавший из России танкер. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.