С танкера Tagor снимут арест, его владелец оштрафован на 1 млн евро AFP: с танкера Tagor снимут арест, владельца оштрафовали на 1 млн евро

Москва2 июл Вести.Владельца нефтяного танкера Tagor, задержанного ВМС Франции в Атлантике, оштрафовали на 1 млн евро из-за отсутствия флага и отказа подчиниться требованиям властей. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на прокуратуру Бреста, что на западе Франции.

С судна будет снят административный арест, оно сможет покинуть территориальные воды Франции отметили в прокуратуре

Как сообщалось, 1 июня ВМС Франции при поддержке Великобритании и других партнеров в Атлантическом океане задержали следовавший из России танкер. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.