Москва3 июн Вести.Посольство России в Париже получило от французских властей уведомление о взятии под стражу капитана танкера Tagor, имеющего российское гражданство. Об этом дипломаты сообщили ТАСС.

Гражданина России задержали во вторник, 2 июня.

Французские власти уведомили посольство о том, что капитан танкера Tagor, являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу сказали в диппредставительстве

Дипломаты отметили, что в уведомлении приведены ранее озвученные французской стороной обвинения, которые в посольстве считают надуманными.

Дипмиссия вновь обратилась в МИД Франции с требованием немедленно предоставить консульский доступ к задержанному россиянину и как можно скорее его освободить.

Танкер Tagor был перехвачен французскими ВМС при поддержке Великобритании 31 мая. Судно, следовавшее из России, привели в порт Дуарнене в Бретани в сопровождении военных кораблей.

Российская сторона назвала действия Парижа незаконными и граничащими с пиратством.