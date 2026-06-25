Посольство РФ: российских моряков нет в экипаже танкера, задержанного Францией

Россиян, предварительно, нет в экипаже задержанного Францией танкера Посольство РФ: российских моряков нет в экипаже танкера, задержанного Францией

Москва25 июн Вести.Российских граждан в экипаже задержанного Францией танкера, предварительно, нет, сообщили ТАСС в посольстве России.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские ВМС в Средиземном море задержали танкер Deliver, якобы связанный с Россией. По данным Marine Traffic, судно Deliver под флагом Камеруна следовало из Приморска в Сингапур.

Как отметили агентству российские дипломаты, посольство не получало от французских властей уведомлений о задержании судна.

По имеющимся у нас предварительным данным, российских граждан среди членов экипажа нет говорится в сообщении

В начале июня военным кораблям ЕС в рамках операции военно-морских сил разрешили задерживать танкеры с нефтью РФ в Средиземном море.