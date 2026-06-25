Москва25 июнВести.Российских граждан в экипаже задержанного Францией танкера, предварительно, нет, сообщили ТАСС в посольстве России.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские ВМС в Средиземном море задержали танкер Deliver, якобы связанный с Россией. По данным Marine Traffic, судно Deliver под флагом Камеруна следовало из Приморска в Сингапур.
Как отметили агентству российские дипломаты, посольство не получало от французских властей уведомлений о задержании судна.
По имеющимся у нас предварительным данным, российских граждан среди членов экипажа нетговорится в сообщении
В начале июня военным кораблям ЕС в рамках операции военно-морских сил разрешили задерживать танкеры с нефтью РФ в Средиземном море.