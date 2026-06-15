В посольстве РФ сообщили, что на задержанном Британией танкере не было россиян

Посольство: россиян не было на задержанном Британией танкере В посольстве РФ сообщили, что на задержанном Британией танкере не было россиян

Москва15 июн Вести.Граждан России не было среди членов экипажа танкера Smyrtos, задержанного британскими властями в проливе Ла-Манш. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о захвате танкера, который Лондон связывает с так называемым российским теневым флотом. Для проведения операции были задействованы авиация и корабли королевских военно-морских сил.

По нашей информации, граждан России среди членов экипажа не было сообщили в посольстве

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, экипаж судна состоит из 25 граждан Индии и Грузии. Один из членов команды, гражданин Индии, был задержан по подозрению в нарушении санкционного режима.

Танкер Smyrtos следовал под флагом Камеруна. Танкер был включен в санкционный список Великобритании с июля 2025 года.