Капитана шедшего из РФ танкера Smyrtos оставили под стражей в Великобритании

Суд в Британии оставил под стражей капитана шедшего из России танкера Капитана шедшего из РФ танкера Smyrtos оставили под стражей в Великобритании

Москва17 июн Вести.Магистратский суд британского города Саутгемптон принял решение оставить под стражей капитана задержанного в проливе Ла-Манш танкера Smyrtos, который, по версии Лондона, является частью так называемого теневого флота России. Информацию об этом распространил телеканал Sky News.

В ходе предварительного заседания капитан шедшего под флагом Камеруна Smyrtos Аджай Пант подтвердил личные данные, назвав имя, дату рождения и страну проживания — Индию. Однако он не прокомментировал предъявленные ему обвинения.

Ранее Королевская прокурорская служба обвинила гражданина Индии в нарушении санкционного режима в отношении России. Ему вменяется "прямая или косвенная поставка либо транспортировка морским путем запрещенной российской нефти и/или нефтепродуктов в третью страну в течение июня 2026 года".

Представители защиты Панта заявили в суде, что он "просто исполнял приказы", ранее не был судим и не мог влиять на маршрут судна или его груз.

По оценке Sky News, по совокупности предъявленных обвинений максимальное наказание Панту может составить до 10 лет лишения свободы, в качестве альтернативы может быть назначен штраф. Капитану судна могут назначить оба вида наказания одновременно, говорится в материале телеканала.

Следующее заседание назначено на 16 июля и пройдет в Королевском суде Борнмута.

О захвате танкера премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил 15 июня. По словам главы правительства, в операции были задействованы авиация и корабли королевских военно-морских сил.

Smyrtos был включен в санкционный список Великобритании в июле 2025 года.

В настоящее время он стоит на якоре недалеко от острова Портленд в проливе Ла-Манш у побережья графства Дорсет на юго-западе Соединенного Королевства.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), на борту судна находятся 24 моряка — граждане Индии и Грузии, россиян среди них нет.