Карасин: Москва ждет разъяснений по поводу задержания танкера в Ла-Манше Сенатор Карасин: Россия ждет разъяснений по поводу задержания танкера в Ла-Манше

Москва14 июн Вести.Москва будет ждать разъяснений по задержанию Великобританией танкера из так называемого "теневого флота" России в Ла-Манше. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

В разговоре с Лентой.ru он отметил, что необходимо, чтобы была правовая основа в действиях Британии.

Мы будем ждать расследования. Если они держат танкер, бандитски захватив его, значит, они должны дать конкретные правовые разъяснения, на основании чего этот танкер был остановлен и перехвачен. Конечно, доблестные английские морские пехотинцы могут сделать все что угодно. Но нужно, чтобы была правовая основа во всех этих действиях отметил Карасин

По его словам, "чисто внешне чувствуется, что никакой правовой основы нет".

Просто люди показывают свои мускулы. Будем ждать разъяснений заметил Карасин

О задержании танкера Smyrtos сообщил британский премьер Кир Стармер. По его словам, судно останется под контролем властей, пока продолжается расследование.

Задержанием танкера Стармер отвлекает внимание общества от проблем с нелегальной миграцией, указал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев объяснял, что европейские страны изобрели понятие "теневой флот" для борьбы с Россией на международных морских маршрутах. По его словам, Запад усилил борьбу с торговым флотом, действующим в интересах РФ, используя придуманное определение "теневой флот".