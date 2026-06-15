Эксперт раскрыл причину задержания танкера в Ла-Манше британским спецназом Эксперт: захват танкера в Ла-Манше – попытка Стармера улучшить свое положение

Москва15 июн Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытается любыми методами улучшить свой рейтинг внутри страны. Так военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал ИС "Вести" захват в Ла-Манше британским спецназом нефтяного танкера Smyrtos, следовавшего под флагом Камеруна.

По его словам, некогда могучий военный флот Великобритании теперь способен только на пиратство.

Это пиратство в чистом виде. Это то, на что хватает некогда могучего королевского военного флота Великобритании, который сейчас находится в запустении. Неслучайно ведь министр обороны Великобритании подал в отставку с тем, что не хватает денег на все про все. И, соответственно, конечно, вот этой, наверное, акцией Стармер решил как-то улучшить положение свое пошатнувшееся объяснил свою точку зрения эксперт

Ранее о задержании танкера Smyrtos сообщил британский премьер Кир Стармер. По его словам, судно связано с так называемым теневым флотом России и останется под контролем властей, пока продолжается расследование. Согласно данным сервиса отслеживания судов VesselFinder, последним портом захода танкера была Усть-Луга в Ленинградской области.

Москва будет ждать разъяснений по задержанию танкера в Ла-Манше, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Задержанием танкера Стармер отвлекает внимание общества от проблем с нелегальной миграцией, указал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.