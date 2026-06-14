Москва14 июн Вести.Премьер Британии Кир Стармер задержанием якобы связанного с Россией танкера отвлекает внимание общества от проблем с нелегальной миграцией, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее Стармер заявил, что вооруженные силы Великобритании задержали нефтяной танкер Smyrtos, якобы связанный с Россией, при попытке пройти через Ла-Манш. Он подчеркнул, что судно останется под контролем властей, пока продолжается расследование.

Отчаявшийся Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта написал Дмитриев в соцсети X

Ранее в соцсетях распространилось видео из британского города Бернли, где мигрант несколько раз ударил ножом девушку. Беспорядки также вспыхнули в городе Белфасте после того, как выходец из Судана совершил нападение с ножом.