Москва16 маяВести.Премьер Великобритании Кир Стармер пытался запретить проведение митинга против мигрантов в Лондоне из-за опасений массовых протестов. Об этом заявил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству.
16 мая в центре Лондона началась масштабная акция британских националистов, собравшая сотни тысяч участников. Демонстранты выступают против политики Кира Стармера, критикуя миграционный курс правительства и ограничения свободы слова.
Стармер в панике попытался заблокировать его. Митинг станет самым крупным в историинаписал Кирилл Дмитриев в соцсети X
Также он пожелал "британским патриотам" успешного проведения акции.
На этой неделе после провала партии лейбористов на местных выборах почти 100 депутатов призвали к отставке премьера. Ушли в отставку ряд чиновников правительства, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга, который считается ключевым соперником Стармера. Сам Стармер заявил, что не собирается уходить.