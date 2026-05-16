Дмитриев заявил о попытках Стармера запретить митинг британских националистов

Москва16 мая Вести.Премьер Великобритании Кир Стармер пытался запретить проведение митинга против мигрантов в Лондоне из-за опасений массовых протестов. Об этом заявил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству.

16 мая в центре Лондона началась масштабная акция британских националистов, собравшая сотни тысяч участников. Демонстранты выступают против политики Кира Стармера, критикуя миграционный курс правительства и ограничения свободы слова.

Стармер в панике попытался заблокировать его. Митинг станет самым крупным в истории написал Кирилл Дмитриев в соцсети X

Также он пожелал "британским патриотам" успешного проведения акции.

На этой неделе после провала партии лейбористов на местных выборах почти 100 депутатов призвали к отставке премьера. Ушли в отставку ряд чиновников правительства, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга, который считается ключевым соперником Стармера. Сам Стармер заявил, что не собирается уходить.