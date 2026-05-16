Дмитриев пожелал "британским патриотам" удачного субботнего митинга в Лондоне

Москва16 мая Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал митинг, который пройдет в субботу в Лондоне.

В соцсети X Дмитриев пожелал "британским патриотам" успешного проведения акции. По его словам, участники выступают за возрождение британского образа жизни и защиту западной цивилизации от неконтролируемой миграции, "воук-политики" и самоуничтожения.

Как сообщает телеканал Sky News, в центре Лондона ожидаются десятки тысяч участников демонстрации, организованной правым антиисламским активистом Томми Робинсоном.

На фоне подготовки к акции полиция Лондона усилила меры безопасности. Для предотвращения возможных столкновений были задействованы около 4 тысяч сотрудников полиции, бронетехника, беспилотники и вертолеты.