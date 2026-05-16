Москва16 мая Вести.В Лондоне продолжается митинг националистов. В нем принимают участие сотни тысяч человек. Теперь они начали митинг у британского парламента.

Протестующие против британского правительства уже прошли маршем от площади Рассел-сквер через центр Лондона к кварталу вокруг Даунинг-стрит, сообщает корреспондент РИА Новости.

Организатор акции, правый и антиисламский активист Томми Робинсон заявил, что жителям Великобритании пора забрать свою страну назад. Им необходимо защитить культуру, британских женщин от банд насильников-исламистов.

Полиция Лондона усилила меры безопасности. Уже задержаны 11 человек.