Москва16 маяВести.В Лондоне продолжается митинг националистов. В нем принимают участие сотни тысяч человек. Теперь они начали митинг у британского парламента.
Протестующие против британского правительства уже прошли маршем от площади Рассел-сквер через центр Лондона к кварталу вокруг Даунинг-стрит, сообщает корреспондент РИА Новости.
Организатор акции, правый и антиисламский активист Томми Робинсон заявил, что жителям Великобритании пора забрать свою страну назад. Им необходимо защитить культуру, британских женщин от банд насильников-исламистов.
Полиция Лондона усилила меры безопасности. Уже задержаны 11 человек.