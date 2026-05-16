Москва16 мая Вести.Масштабная акция протеста британских националистов завершилась в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.

Митинг "Объединим Королевство" завершился тем, что [организатор] Томми Робинсон поблагодарил столичную полицию. Он попросил собравшихся проявить уважение к полицейским и не подвергать себя опасности по пути домой говорится в публикации

16 мая сотни тысяч британских националистов прошлись маршем по Лондону, протестуя против политики премьер-министра страны Кира Стармера. Особое недовольство демонстрантов вызывает миграционный курс правительства и ограничения свободы слова.

Организатором марша выступил активист Томми Робинсон. По его словам, эта акция стала самой крупной в истории страны. Количество участников он оценил в миллионы.