В Лондоне полицейские задержали более 30 человек на акциях протеста

Москва17 мая Вести.В Лондоне сотрудники правопорядка задержали свыше 30 человек на нескольких акциях протеста.

Такие данные раскрыли в пресс-службе Скотленд-ярда.

В столице Великобритании проходили сразу два массовых митинга: шествие ультраправого движения "Объединим королевство", выступающего против миграционной политики правительства, и пропалестинская демонстрация, поддерживающая антифашизм.

В публикации отмечается, что на митинг собрались сотни тысяч демонстрантов, которые прошли маршем от Даунинг-стрит до здания парламента, где находится офис британского премьер-министра Кира Стармера. Митингующие выкрикивали осуждающие лозунги с критикой его политического курса.

По данным правоохранителей, серьезных нарушений безопасности не зафиксировано.

Ранее в центре Лондона стартовала масштабная акция британских националистов, собравшая сотни тысяч участников. Организатором марша выступил правый антиисламский активист Томми Робинсон.

Участники шествия несли национальные флаги Англии с крестом Святого Георгия, флаги Соединенного Королевства "Юнион Джек", а также символику Шотландии, Уэльса и Ирландии. Демонстранты выступают против политики Стармера, критикуя миграционный курс кабмина и ограничения свободы слова.