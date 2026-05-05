Стармер заявил о росте антисемитских настроений в британском обществе Стармер сообщил о росте антисемитских настроений в Великобритании

Москва5 мая Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил обеспокоенность в связи с резким ростом антисемитских настроений в стране.

Соответствующее заявление главы британского правительства распространила его канцелярия.

Политик назвал недавнее нападение в лондонском районе Голдерс-Грин ужасающим актом, подчеркнув при этом, что данный инцидент нельзя считать случайным или единичным. По словам Стармера, произошедшее является частью опасной тенденции усиления антисемитизма, из-за которой представители еврейских общин страны постоянно испытывают страх и начинают сомневаться в собственной безопасности.

Премьер охарактеризовал ситуацию как затрагивающий все британское общество кризис и назвал происходящее испытанием на прочность национальных ценностей.

Глава кабинета министров добавил, что в таких условиях простых слов поддержки в адрес еврейских сообществ уже недостаточно, и теперь каждый гражданин обязан подтверждать приверженность принципам равенства конкретными поступками.

Стармер выразил убеждение в том, что полностью избавить общество от проявлений ненависти можно только при условии тесной координации действий власти, предпринимательского сообщества и деятелей культуры. С целью выработки мер противодействия этой угрозе политик назначил на 5 мая масштабную встречу на Даунинг-стрит. В обсуждении примут участие не только члены правительства и сотрудники полиции, но и активисты, медики, педагоги и представители искусства.

Кроме того, британский лидер сообщил о созыве специального правительственного комитета. Деятельность этого органа будет сосредоточена на анализе влияния текущей эскалации на Ближнем Востоке на состояние внутренней безопасности Великобритании.

Ранее два человека пострадали при нападении с ножом в районе Лондона Голдерс-Грин.