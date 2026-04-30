В Британии заявили, что "угроза всех видов терроризма серьезна" Уровень террористической угрозы повысили в Великобритании до "серьезного"

Москва30 апр Вести.В Соединенном Королевстве уровень террористической угрозы повышен со "значительного" до "серьезного" (4-й уровень из пяти). Такое сообщение распространил Объединенный центр по анализу терроризма, связанный с британскими спецслужбами.

Угроза всех видов терроризма в Соединенном Королевстве (Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия) серьезна говорится в материале

Уровень угрозы стал оцениваться как более высокий после теракта на севере Лондона, произошедшего 29 апреля. Там мужчина ранил ножом двух человек в районе, где живут, преимущественно, представители еврейского сообщества. Злоумышленник бежал по улице, нападая на людей. Для его задержания полиция воспользовалась электрошокерами.