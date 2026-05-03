Москва3 маяВести.Четверо человек пострадали при стрельбе на юге Лондона, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярда.
В ночь на 2 апреля в районе Брикстон неизвестный мужчина открыл огонь из автомобиля по участникам барбекю-вечеринки.
Пострадавший 25-летний мужчина находится в критическом состоянии. Жизни других пострадавших мужчин в возрасте 21 года, 47 лет и 70 лет ничего не угрожает.
Полиция пока никого не задержала. В правоохранительных органах назвали происшествие актом "беспорядочного насилия".