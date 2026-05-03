Sky News: при стрельбе в Лондоне пострадали четверо человек

Sky News: четверо человек пострадали при стрельбе в Лондоне Sky News: при стрельбе в Лондоне пострадали четверо человек

Москва3 мая Вести.Четверо человек пострадали при стрельбе на юге Лондона, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярда.

В ночь на 2 апреля в районе Брикстон неизвестный мужчина открыл огонь из автомобиля по участникам барбекю-вечеринки.

Пострадавший 25-летний мужчина находится в критическом состоянии. Жизни других пострадавших мужчин в возрасте 21 года, 47 лет и 70 лет ничего не угрожает.

Полиция пока никого не задержала. В правоохранительных органах назвали происшествие актом "беспорядочного насилия".