При стрельбе вблизи фестиваля в Огайо ранены 12 человек

При стрельбе в Огайо рядом с фестивалем ранения получили 12 человек При стрельбе вблизи фестиваля в Огайо ранены 12 человек

Москва7 июн Вести.В результате стрельбы в американском штате Огайо рядом с местом проведения фестиваля Old West End пострадали 12 человек. Об этом рассказал замначальника полицейского управления Джозеф Хеффернан на пресс-конференции.

Он также уточнил, что стрелявших было двое и они "вероятно, стреляли друг в друга".

Двенадцать человек получили огнестрельные ранения заявил Хеффернан

В местной полиции подчеркнули, что в результате инцидента пока никто не задержан.

Ранее стало известно, что в штате Огайо произошла стрельба. При этом сообщалось, что полиция ведет поиски "одного или нескольких подозреваемых".