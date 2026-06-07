Москва7 июнВести.В результате стрельбы в американском штате Огайо рядом с местом проведения фестиваля Old West End пострадали 12 человек. Об этом рассказал замначальника полицейского управления Джозеф Хеффернан на пресс-конференции.
Он также уточнил, что стрелявших было двое и они "вероятно, стреляли друг в друга".
Двенадцать человек получили огнестрельные ранениязаявил Хеффернан
В местной полиции подчеркнули, что в результате инцидента пока никто не задержан.
Ранее стало известно, что в штате Огайо произошла стрельба. При этом сообщалось, что полиция ведет поиски "одного или нескольких подозреваемых".