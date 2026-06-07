Рядом с местом проведения фестиваля Old West End в Огайо произошла стрельба

Несколько человек ранены в результате стрельбы в районе фестиваля в Огайо Рядом с местом проведения фестиваля Old West End в Огайо произошла стрельба

Москва7 июн Вести.В американском штате Огайо рядом с местом проведения фестиваля Old West End произошла стрельба. Об этом сообщается на странице местной полиции в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

В публикации отмечается, что несколько человек были госпитализированы.

Полицейские Толидо выехали по вызову в связи с огнестрельным ранением человека в районе Делавэр-авеню и Гленвуд-авеню в районе [проведения] фестиваля Old West End. По прибытии на место полицейские обнаружили несколько жертв стрельбы говорится в сообщении

Полиция ведет поиски "одного или нескольких подозреваемых". Сведения о количестве пострадавших пока не приводятся.

В конце мая в США произошла стрельба в окрестностях Белого дома, в тот момент, когда там находился президент Дональд Трамп. Открывший огонь умер в больнице после столкновения с силовиками.