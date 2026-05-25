Москва25 маяВести.Министерство юстиции США считает новый инцидент со стрельбой у Белого дома покушением на президента страны Дональда Трампа. Такая информация содержится в судебном документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.
В субботу у Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба.
В субботу вечером, 23 мая, стрелок в очередной раз попытался убить президента, его семью и сотрудников на территории исторического комплекса Белого домауказано в документе
Трамп в ходе инцидента в субботу не пострадал, злоумышленник был нейтрализован ответным огнем.