Минюст США назвал стрельбу у Белого дома покушением на Трампа

Москва25 мая Вести.Министерство юстиции США считает новый инцидент со стрельбой у Белого дома покушением на президента страны Дональда Трампа. Такая информация содержится в судебном документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.

В субботу у Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба.

В субботу вечером, 23 мая, стрелок в очередной раз попытался убить президента, его семью и сотрудников на территории исторического комплекса Белого дома указано в документе

Трамп в ходе инцидента в субботу не пострадал, злоумышленник был нейтрализован ответным огнем.