Москва5 маяВести.Попытки покушений на убийство президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, вероятно, будут продолжаться. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал политолог Юрий Светов.
Эксперт отметил сильную озлобленность между противоположными политическими силами в Соединенных Штатах.
Давайте вспомним, что когда было покушение на Трампа во время избирательной кампании, где стрелок там мочку уха ему отстрелил, то в сетях же открыто писали: "Как ты мог промазать? Почему ты не убил Трампа?" и так далее. И многие политические деятели в открытую говорили, что остановить Трампа можно только его смертью. И такого рода попытки, видимо, будут продолжатьсясказал Светов
Ранее сообщалось о стрельбе в центре Вашингтона, недалеко от официальной резиденции главы государства – Белого дома. В результате инцидента ранение получил один человек.