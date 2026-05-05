Москва5 мая Вести.Попытки покушений на убийство президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, вероятно, будут продолжаться. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал политолог Юрий Светов.

Эксперт отметил сильную озлобленность между противоположными политическими силами в Соединенных Штатах.

Давайте вспомним, что когда было покушение на Трампа во время избирательной кампании, где стрелок там мочку уха ему отстрелил, то в сетях же открыто писали: "Как ты мог промазать? Почему ты не убил Трампа?" и так далее. И многие политические деятели в открытую говорили, что остановить Трампа можно только его смертью. И такого рода попытки, видимо, будут продолжаться