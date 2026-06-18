Москва18 июнВести.Министерство юстиции США квалифицировало предотвращенную атаку на турнир UFC, который состоялся в Белом доме, как очередную попытку покушения на жизнь президента страны Дональда Трампа.
Соответствующая информация содержится в документах ведомства, пишет РИА Новости.
Минюст США выдвигает обвинения против пяти человек в предполагаемом заговоре с целью убийства … Трампауказывается в публикации
В министерстве добавили, что целью атаки также были члены семьи главы государства, высокопоставленные чиновники и иные граждане, находившиеся в это же время в Белом доме.
По данным спецслужб, злоумышленники планировали использовать беспилотники, оснащенные взрывными устройствами, чтобы сорвать мероприятие, спровоцировать панику и эвакуацию, а затем открыть снайперский огонь по присутствующим.
Накануне ФБР предотвратило скоординированное вооруженное нападение на турнир UFC. Задержаны пять человек. Подозреваемым грозит пожизненный тюремный срок и денежный штраф в размере 250 тысяч долларов.