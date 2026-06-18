Минюст США признал сорванную атаку в Белом доме новым покушением на Трампа

В Минюсте США сообщили о новой попытке покушения на Трампа Минюст США признал сорванную атаку в Белом доме новым покушением на Трампа

Москва18 июн Вести.Министерство юстиции США квалифицировало предотвращенную атаку на турнир UFC, который состоялся в Белом доме, как очередную попытку покушения на жизнь президента страны Дональда Трампа.

Соответствующая информация содержится в документах ведомства, пишет РИА Новости.

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В министерстве добавили, что целью атаки также были члены семьи главы государства, высокопоставленные чиновники и иные граждане, находившиеся в это же время в Белом доме.

По данным спецслужб, злоумышленники планировали использовать беспилотники, оснащенные взрывными устройствами, чтобы сорвать мероприятие, спровоцировать панику и эвакуацию, а затем открыть снайперский огонь по присутствующим.

Накануне ФБР предотвратило скоординированное вооруженное нападение на турнир UFC. Задержаны пять человек. Подозреваемым грозит пожизненный тюремный срок и денежный штраф в размере 250 тысяч долларов.