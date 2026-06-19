Нелегал из Мексики был главарем сорванной атаки на турнир UFC в Белом доме

Нелегальный мигрант из Мексики был организатором сорванной атаки на турнир UFC Нелегал из Мексики был главарем сорванной атаки на турнир UFC в Белом доме

Москва19 июн Вести.Нелегальный мигрант из Мексики оказался организатором несостоявшегося нападения беспилотников на турнир UFC в Белом доме. Об этом заявили в министерстве внутренней безопасности США.

На своей странице в соцсети Х министерство сообщило, что злоумышленник планировал и координировал будущее нападение.

Предполагаемый организатор несостоявшегося теракта против UFC Freedom 250, нелегальный мигрант Абрахам Эрмосильо Альварес из Мексики планировал, организовывал и координировал готовившееся нападение​​​. Он был арестован ФБР 14 июня, и ICE направила запрос на его задержание говорится в публикации

В ведомстве утверждают, что Альварес должен был покинуть страну после истечения срока действия туристической визы B2 в 2001 году, однако он не сделал этого, поскольку при администрации Барака Обамы ему была дана отсрочка депортации по программе DACA, предназначенной для мигрантов, прибывших в США в детском возрасте.

Ранее американское министерство юстиции квалифицировало предотвращенную атаку на турнир UFC, который состоялся в Белом доме, как очередную попытку покушения на жизнь президента страны Дональда Трампа. Отмечается, что целью атаки также были члены семьи главы Белого дома, высокопоставленные чиновники и другие граждане.

16 июня в ФБР сообщили о предотвращении скоординированного вооруженного нападения на турнир UFC. Задержаны пять человек. По данным телеканала Fox News, их план нападения включал использование начиненных взрывчаткой дронов по зданиям у резиденции президента. Это должно было спровоцировать массовую эвакуацию и подставить людей под огонь снайперов, после чего был запланирован штурм ворот комплекса.