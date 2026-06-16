ФБР предотвратило нападение на турнир UFC: задержаны десятки человек ФБР предотвратило нападение на турнир UFC Freedom 250 в Белом доме

Москва16 июн Вести.В рамках операции Федерального бюро расследований (ФБР) США задержаны подозреваемые в планировании нападения на Белый дом. Об этом заявил директор ФБР Кэш Пател в своем аккаунте в соцсети X.

По словам Патела, в заговор были вовлечены в том числе люди за пределами Вашингтона, и операция проводилась в несколько этапов.

Задержано множество лиц. Предполагаемые планировавшиеся атаки были полностью пресечены говорится в публикации

Директор Секретной службы США Шон Карран также подтвердил участие своего ведомства в расследовании. Он отметил, что оперативные сотрудники и технические команды работали круглосуточно, чтобы установить личности ответственных. Теперь приоритетом является привлечение виновных к ответственности через судебную систему.

По данным телеканала Fox News, план нападения включал использование начиненных взрывчаткой беспилотников по зданиям у резиденции президента. Это должно было спровоцировать массовую эвакуацию и подставить людей под огонь снайперов, а затем штурмовать ворота комплекса.

Fox News уточняет, что задержаны пять человек, еще 23 идентифицированы как их соучастники.

Турнир UFC Freedom 250 прошел в Белом доме в ночь на понедельник. Бои приурочили к 250-летию США. В этот же день американскому президенту Дональду Трампу исполнилось 80 лет.